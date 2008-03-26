В Киеве стартует предвыборная кампания. Будет полный набор грязных технологий?

В Киеве сегодня официально стартует кампания по досрочным выборам мэра и депутатов горсовета. Главными ее проблемами станут сжатые сроки проведения и несовершенные списки избирателей, прогнозируют в Комитете избирателей Украины.

Спикер КВУ Александр Черненко ожидает довольно напряженную борьбу за Киев, в которой будет и применение админресурса, и подкуп избирателей, причем – со стороны всех политических сил. Однако, по его мнению, эти выборы будут не сложнее всех предыдущих. «Кампания обещает быть достаточно проблематичной с точки зрения и организации, и соблюдения участниками выборов законодательства», говорит Черненко. Шансы избрания случайного человека мэром Киева существенно уменьшатся в том случае, если в избирательное законодательство будут внесены изменения о выборах в два тура, отмечает спикер КВУ: «На волне какого-то пиара или на волне общей апатии избирателей могут прийти случайные люди. Двухтуровая система, в принципе, уменьшает такой риск очень существенно». Черненко прогнозирует, что на должность столичного городского председателя в любом случае будет претендовать несколько кандидатов от демократических сил, а это будет распылять электорат, настроенный против Черновецкого.

Немецкая волна