Atlantic Council: Украина станет лучше, когда ее люди изменятся

Каждый процесс построения эффективной бюрократии и государства в мире был связан с серьезными изменениями в системе образования.

Возможности повлиять на процесс развития институтов, таких как современное государство, верховенство закона и демократия, весьма ограничены. Легче всего это сделать в третьей категории. Первые же две достичь гораздо труднее. И это сферы, где модернизация политических систем многих стран включительно с Украиной сталкивались с препятствиями.

Причина, почему достичь верховенства закона и построить современное государство особенно трудно, заключается в том, что здесь речь идет по-сути о власти. Об этом в статье для Atlantic Council пишет американский философ и экономист Фрэнсис Фукуяма. Если проводить выборы, старая гвардия может допустить победу оппонентов. Все знают, как ведутся кампании, можно сопротивляться определенным вещам и защищать собственные интересы. Если же речь идет о построении современного государства, это совсем другая задача. Еще труднее добиться верховенства закона, которое бы касалось и могущественных людей в обществе. Ведь это фактически означает, что такие люди должны уступить свою власть.

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«Много значительных усилий со стороны внешних доноров и правительств, нацеленных повлиять на процесс изменений, разочаровали. Особенно в сфере борьбы с коррупцией, за которой я следил особенно тщательно. Коррупция существует, потому что действующие элиты не заинтересованы в изменении ситуации. Элитам нравится статус-кво. Поэтому смена системы – это вопрос власти. Это означает приобретение власти определенной частью людей, которые неподкупны и хотят современную систему», - пояснил Фукуяма.

Можно помочь стране, создав надлежащие виды инициатив. Можно создать специальные прокуратуры антикоррупционные суды, что в Украине тоже происходило. Можно попробовать лучше платить бюрократам, чтобы они не поддавались искушению брать взятки. Так же существуют определенные краткосрочные вещи в измерении человеческих инициатив.

Но фундаментально хорошее управление – это не только структура этих инициатив. Важен также человеческий капитал. И именно поэтому модернизация государства во многих странах продолжалась так долго. Потому что это в общем образовательный проект. Это дело навыков и знаний, уровня образования в головах людей, которые руководят правительствами или хотят занять высокие должности. Поэтому это долгосрочный проект.

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Каждая эффективная современная бюрократия: в Великобритании, Франции, Германии, США, Японии – была связана с большим образовательным проектом, в котором система образования была обновлена для создания целого класса людей, способных войти в систему бюрократии, политики и взять на себя управление страной. К примеру, реформы Штейна и Гарденберга в Пруссии после поражения Наполеона были связаны с реформой немецкой системы университетов, которую организовал Вильгельм фон Гарденберг. Реформы Джорджа Тревелиана и Стаффорда Норткота касались реформы университетов в Оксфорде и Кембридже. Американское прогрессивное движение было построено на плечах Акта Морилла, который создал сеть крупных университетов, где фермеров превращали в профессиональных американских бюрократов.

Фукуяма пишет, что он наблюдал за тем, как внешние доноры и организации пытались повлиять на краткосрочную структуру инициатив в разных странах. На самом деле если сделать шаг назад и посмотреть на два десятилетия попыток побороть коррупцию, можно увидеть определенные локальные победы. Но результатом была совсем не трансформация. Поэтому стоит помочь странам построить новое поколение профессионалов, современных людей.

Фукуяма пишет, что именно поэтому он часто бывает в Украине. Он перечисляет ряд образовательных программ, нацеленных на воспитание поколения людей, которое смогло бы стать поколением реформаторов.

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«Единственная вещь, которая делает меня оптимистом каждый раз, как я еду в Украину, — это то, что я встречаю там много молодых людей, действительно желающих жить в стране другого типа. Понадобится много времени, но когда они станут на ноги и начнут управлять страной, она точно станет другим местом», - пишет американский экономист.

Фукуяма также подчеркивает особую важность успеха Украины.

«В Стэнфорде мы часто получаем много запросов от разных стран. Как только бразильцы узнали о существовании программы «Новые украинские лидеры», они сказали: а как насчет программы «Бразильских новых лидеров»? Бразилия важная страна. И, конечно же, это так. Но Украина играет невероятную роль в Европе в целом», - объясняет он.

Украина стала символом и одновременно играет геополитическую роль, которая значительно важнее других постсоветских или посткоммунистических стран. Она уже дважды пыталась порвать со своим советским прошлым, а также с авторитарным и клептократическим соседом. И этот сосед не хочет, чтобы это произошло. Россияне очень хорошо понимают, насколько важно, чтобы Украина не достигла успеха.

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«Успешная Украина, которая может быть демократией с реальным политическим соревнованием, которая может отбелить свой послужной список в сфере государственного управления – это действительно критически важное поле битвы в глобальной ситуации, которая на протяжении последних нескольких лет была плохой для демократии в целом», - пишет Фукуяма.

Он указывает на значительную деградацию в Восточной Европе. Самым большим разочарованием он называет события в Венгрии, Польше, Чехии и Румынии, которые до сих пор сильно погрязли в коррупции и порой поддаются искушению прибегнуть к собственной версии путинизма.

«С этой точки зрения успехи Украины гораздо лучше, потому что она до сих пор верит в Европу, Евросоюз и идею о том, что либеральная демократия в совокупности с открытой капиталистической экономикой – это волна будущего и путь, которым стоит идти», - говорится в статье.

По мнению Фукуямы, с многих точек зрения противостояние России и российским империалистическим амбициям – это сделать Украину успешной. И это то, что западные силы действительно могут сделать.