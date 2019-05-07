Судьи Высшего антикоррупционного суда не смогли избрать председателя

В собрании объявлен часовой перерыв.

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда во время повторного тайного голосования вновь не смогло избрать председателя суда, процедура начнется заново.

Как передает корреспондент УНИАН, за кандидатуру Олега Павлышина проголосовали 15 судей, за Елену Танасевич - 16.

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Еще 7 судей не поддержали ни одного кандидата.

Для избрания необходимо минимум 20 голосов.

Так, процедура полностью начнется заново - по выдвижению кандидатов. Кандидаты, которых сегодня не поддержали, могут выдвигаться повторно.

В собрании объявили часовой перерыв - до 15.00.

Как сообщал УНИАН, на должность председателя Высшего антикоррупционного суда предлагались кандидатуры судей Олега Павлышина, Елены Танасевич и Маркиана Галабалы. По результатам первого голосования за кандидатуру Галабалы проголосовали 9 судей, за Павлышина - 14, за Танасевич - 15, поэтому было принято решение проводить повторное тайное голосование, но выбирать уже из двух кандидатов - Павлышина и Танасевич.