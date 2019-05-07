СМИ назвали претендентов на пост главы Антикоррупционного суда

Сегодня состоится собрание судей, на котором также должны определить дату начала работы этого органа.

На должность главы Высшего антикоррупционного суда претендуют Олег Павлишин и Елена Танасевич.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на источник в ВАС.

Как отмечается, сегодня состоится собрание судей Высшего антикоррупционного суда, на котором должны определить дату начала работы этого органа, а также избрать главу и заместителя главы суда.

Читайте такжеУ Зеленского озвучили требования к Антикоррупционной прокуратуре и НАБУ

По данным издания, на должность замглавы суда претендует также двое человек - Виктор Маслов и Евгений Крук.

Павлишин до назначения у ВАС с 2002 года работал судьей Апелляционного суда Львовской области. В 1990-х он работал в правоохранительных органах, а с 1994 года был судьей Городокского райсуда Львовской области.

Танасевич ранее работала судьей Печенежского райсуда Харьковской области. Она окончила харьковскую юракадемию, а присягу судьи приняла в 2012 году.

Читайте такжеГлаву Конституционного суда Шевчука могут уволить 14 мая – СМИ

Маслов был судьей Тростянецкого райсуда Сумской области. Его отец на момент назначения был замглавы Апелляционного суда области, брат работал в облуправлении СБУ, а жена брата - в прокуратуре. Общественные организации, в свою очередь, считают Маслова недброчестним из-за слишком низкой стоимости задекларированного автомобиля Daewoo Matiz 2013 года.

Крук с 2006 года занимался адвокатской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины. В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.

6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в ВАС. 11 апреля судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.