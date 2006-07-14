Политические эксперты допускают, Юрий ЛУЦЕНКО, выйдя из СПУ, намерен положить начало собственному политическому проекту.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром исследований политических ценностей. (Напомним, что 13 июля в эфире канала «1+1» министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО заявил о выходе из Социалистической партии Украины).

Так, отвечая на вопрос «Что произойдет с СПУ в связи с ее переходом из «помаранчевой» в «антикризисную» коалицию?», председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО отметил, что связывает выход из рядов СПУ Юрия ЛУЦЕНКО с нынешними событиями с Александром МОРОЗОМ и СПУ. Он связывает заявление, в первую очередь, с тем, что Ю.ЛУЦЕНКО покинул ряды СПУ в связи с тем, что стал министром внутренних дел. “Это обусловлено законом, что он не может быть членом СПУ. Другое дело, что он также критически отнесся к последним поступкам лидера СПУ”, - заметил эксперт, напомнив, что формально внепартийность Ю.ЛУЦЕНКО не выполнялась. “Насколько я помню, ЛУЦЕНКО принимал участие в заседании политсовета СПУ. Если он не член СПУ и является внепартийным, то почему же он принимает участие в заседании руководящего органа своей бывшей партии? Это нарушение закона. Я думаю, что такие проблемы нельзя оставлять вне поля зрения. Нужно четко соблюдать требования закона”, - заметил В.ФЕСЕНКО.

Относительно СПУ, политолог выразил мнение, что “последние события фактически уже привели и еще приведут к определенным кризисным тенденциям в развитии этой партии”. “Я не думаю, что это приведет к ее упадку или расколу в ближайшей перспективе. Все же авторитет МОРОЗА в СПУ очень большой: мы говорим «СПУ» – подразумеваем МОРОЗА, и наоборот, говорим «МОРОЗ» – подразумеваем СПУ. Но падение электорального рейтинга в случае досрочных выборов – очень прогнозируемая тенденция. Проблема заключается в том, насколько адекватно СПУ будет реагировать на новые вызовы и новые проблемы”, - подчеркнул политолог.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ заметил, что „ ЛУЦЕНКО не может сейчас выйти из Соцпартии, а если бы он в ней до сих пор состоял, то это было бы нарушением действующего законодательства, ведь деятельность партий в силовых структурах запрещена”. По его словам, “речь, скорее всего, идет о моральном разрыве ЛУЦЕНКО с СПУ после сногсшибательного изменения партией своей политической ориентации”. “В президентском окружении и политически активной среде кандидатура ЛУЦЕНКО уже достаточно давно рассматривалась для возможного развертывания нового партийного проекта”, - сообщил эксперт и добавил: “Кризис общеукраинской политической элиты и внутренний кризис в СПУ дают ЛУЦЕНКО возможность для старта”. При этом политолог высказал предположение, что “в окружении Президента сейчас идет соревнование за право реализации нового партийного проекта вместо «Нашей Украины»”. По его словам, “пока он в интересах одной из конкурирующих групп, поэтому сейчас новые проекты находятся, скорее всего, в стадии обсуждения, а не реализации. Поэтому, если досрочные парламентские выборы таки состоятся, то не известно, успеют ли развернуться новые проекты”, - убежден О.ДОНИЙ.

Относительно самой СПУ, то, по мнению О.ДОНИЯ, она имеет стабильное электоральное ядро. “Это ядро ориентируется не на ЮЩЕНКО, а лично на МОРОЗА, поэтому кардинальные позиции МОРОЗУ простят. Кроме партийной структуры, ресурсом МОРОЗА являются полумиллионные «Сельские вести», а они также остаются в СПУ. Другое дело, что в СПУ существует та же проблема, что и в КПУ – старение и биологический отход электората. Борьба за новые электоральные группы партии дается тяжело. На выборах 2006 года СПУ взяла на 20% голосов меньше, чем на предыдущих, процесс уменьшения электоральной поддержки продолжается”, - напомнил эксперт.

В свою очередь, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что „ЛУЦЕНКО уже давно стал не только формально, но и фактически членом команды Президента, а не представлял Социалистическую партию”. Однако, по его словам, “сейчас ситуация неопределенная, и давать какие-то прогнозы тяжело”. По его убеждению “нужно изучить мнение членов партии, и, скорее даже, той электоральной группы, которая поддерживала Социалистическую партию”. “Я думаю, что там нет однородности, поскольку СПУ частично получила поддержку в разных регионах и за счет достаточно сильной фигуры МОРОЗА, и за счет восточной антинатовской ориентации электората. Я думаю, что никто не сможет сейчас сказать, как отнесется большинство социалистического электората и, собственно, сами члены партии к позиции МОРОЗА. Мне кажется все же, авторитет МОРОЗА больше весит, чем такая важная вещь, как выбор той или иной коалиции. Я думаю, все, что получит фактически Социалистическая партия на выборах – заслуга личности МОРОЗА”, - считает политолог.

Вместе с тем, директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО высказал мнение, что “часть членов СПУ и сторонников этой партии должны быть разочарованы этим шагом”. “Можно говорить, что это будет в пропорции 50:50: одна часть – те, кто ориентировался на фигуру МОРОЗА, а другая – те, кто ориентировался на практическую деятельность партии и ее участие в акциях «Украина без Кучмы» и бескомпромиссную и последовательную борьбу с предыдущим режимом. То есть, одна часть партии, наверное, поймет этот шаг Александра МОРОЗА и партии в целом, а другая – нет. На партийном уровне, я думаю, что такой серьезный раскол не произойдет, потому что там все же существует большая организационная прочность. Те люди, которые будут против этого, скорее всего, будут уходить сами, или отвергаться партией, которая поддерживает позицию МОРОЗА о вхождении в коалицию. Но этого бы я не сказал о сторонниках, об электорате СПУ, потому что здесь как раз нет такой четкой привязки, и значительная часть этих людей просто в следующий раз за эту партию не проголосует”, - убежден эксперт.

В этом контексте руководитель научных программ Института открытой политики Максим СТРИХА высказал предположение, что “здесь все будет зависеть от времени, которое просуществует нынешняя так называемая «антикризисная» коалиция”. По его словам, “если все же ситуация завершится достаточно быстрым распадом этой коалиции или досрочными выборами, то, безусловно, шансы СПУ резко ухудшаются”. “При условии досрочных выборов, я думаю, почти гарантировано проходной барьер они не преодолеют. Если ситуация продлится еще пять лет, и СПУ будет опираться на место во власти и на позицию спикера, то, конечно, ее будущее тяжело прогнозировать однозначно, ведь все будет зависеть от совпадения очень многих факторов”, - считает М.СТРИХА.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ думает, что СПУ ждут непростые времена. По его словам, “судьба партии, конечно, теперь в большей мере будет зависеть от возможного создания коалиции, в которой приняла бы участие и «Наша Украина», поскольку это в какой-то степени реабилитирует социалистов в глазах избирателей”. “В то же время, сказал эксперт, мне кажется, что позиция Юрия ЛУЦЕНКО связана не только с его отношением к Александру МОРОЗУ и фракции, но и с желанием начать собственную политическую карьеру, поскольку эта ситуация является уникальным поводом для того, чтобы сделать этот старт”. “Насколько успешным будет этот старт для ЛУЦЕНКО? Мне сказать тяжело, поскольку на сегодня нужно не только реабилитировать помаранчевую идею и помаранчевые силы, а нужно реабилитировать и саму утопию помаранчевой революции”, - считает он.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, “проблема не в том, что перессорились помаранчевые, а в том, что они не смогли справиться с собственным помаранчевым мифом”. “Более того, все, что я говорю, относится и к социалистам. Проблемой сегодня является то, что, к сожалению, помаранчевый миф так и не стал помаранчевой политикой. С одной стороны, те, кто считает себя ее последователями – БЮТ, «Наша Украина» и часть социалистов, – и в дальнейшем будут успешно эксплуатировать этот миф, говоря своим избирателям, что, вот мы хотели – не удалось, но мы еще продолжаем хотеть”, - считает эксперт.

При этом он допускает: “Если идея компромисса не сработает, а такая угроза есть, конечно, социалистов ожидают непростые времена, и, я не исключаю, что социалисты переживут внутренний самораскол. Есть проблема лидерства Александра МОРОЗА. Лидер утверждается лишь тогда, когда его личная цель, личная программа является зеркалом, отражающим коллективную надежду. Именно тогда его признают в коллективе, в обществе как лидера. МОРОЗ, по-видимому, впервые в своей политической жизни сделал подмену: он свою собственную цель поставил как общую. Он собственную цель реализовал, но, как оказалось, эта собственная цель не имеет никакого отношения к тому, чего от него ожидали в партии. Это есть внутренний кризис, и кризис МОРОЗА как лидера. Если ему удастся принять участие в формировании коалиции компромисса – это будет для него выходом, но если не удастся, боюсь, мы будем иметь дело со своеобразным «закатом» политика МОРОЗА”.