У Зеленского заявили, что он определился с главой Администрации президента

У Зеленского заявили, что речь идет о публичном человеке.

Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский определился с главой Администрации президента.

Об этом в эфире программы "Комментарии" на телеканале ZIK заявило доверенное лицо Владимира Зеленского Вадим Галайчук.

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"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП", – заверил он.

Галайчук не назвал фамилию, однако подтвердил, что речь идет о публичном человеке.

Доверенное лицо новоизбранного президента также добавило, что со вчерашнего дня продолжаются процессы по охране Владимира Зеленского и другая организационная работа, связанная с его приходом на должность.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля ЦИК официально объявила Зеленского победителем президентских выборов. Согласно результатам второго тура выборов, Зеленского поддержали 73,22% избирателей, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный глава государства вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.