Советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также реформировании рынка газа в Украине, включая НАК «Нафтогаз».

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк во время встречи с министром энергетики США Риком Перри обсудил усиление энергетической независимости Украины.

Как сообщила сегодня пресс-служба Зеленского, переговоры состоялись 2 мая в Брюсселе в рамках форума ЕС-США по энергетической безопасности.

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На встрече также присутствовали посол Соединенных Штатов Америки в Европейском Союзе Гордон Сондланд, представители Министерства энергетики США, советник Зеленского Руслан Рябошапка, посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике.

«Украине и Европе в целом важна роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей», - отметил Данилюк.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также реформировании рынка газа в Украине, включая НАК «Нафтогаз».

Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.