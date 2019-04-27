Зеленский извинился за то, что назвал томос «термосом» - патриарх Филарет

Почетный патриарх ПЦУ заявил, что церковь не обиделась.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет сообщил, что победитель президентских выборов Украины Владимир Зеленский попросил прощения за шутку, когда назвали Томос об автокефалии украинской церкви "термосом".

Об этом патриарх рассказал во время интервью "Радио Свобода".

Филарет подчеркнул, что обиды на эти слова церковь не держит и уже простила Зеленскому.

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«Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом». Зеленский уже извинился за это. Это оскорбительно для церкви - томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом». Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова, и не обижаемся», - отметил патриарх Филарет.

Также он прокомментировал слова из выступления Зеленского во время дебатов о том, что томос - «это победа прежде всего Филарета, который боролся за украинскую церковь», еще до того, как Петр Порошенко стал президентом.

«Если бы не было Киевского патриархата, который я создал вместе с народом православным, с архиереями, с духовенством, то могла бы речь идти о томосе, если бы церкви не было? Ясно, что нет. И поэтому заслуга в том, что мы получили томос, прежде всего тех, кто построил церковь. Но не надо преуменьшать и значение президента. Потому что церковь была, и президенты предыдущие обращались к вселенскому патриарху, но томоса не было. Поэтому, конечно, есть заслуга и президента Порошенко», - отметил патриарх Филарет.

Напомним, почетный патриарх ПЦУ Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов. Он пообещал Зеленскому поддержку от церкви для консолидации проукраинских и государственнических сил в Украине и подчеркнул, что это будет его первым заданием на посту президента.