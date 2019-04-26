Сплоченные люди способны укротить любую беду - Зеленский о ликвидации аварии на ЧАЭС

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский подчеркнул необходимость помнить уроки Чернобыльской трагедии.

Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС продемонстрировала, что сплоченные люди способны укротить любую беду.

Такое мнение победитель президентских выборов Владимир Зеленский высказал на своей странице в Facebook, в заметке по случаю 33-й годовщины аварии на ЧАЭС.

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Он считает, что трагедия на Чернобыльской АЭС научила украинцев нескольким вещам.

«Первое. Государство всегда должна откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была.

Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны укротить и остановить любую беду. Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем», - написал Зеленский.

Он добавил, что склоняет голову перед подвигом героев-ликвидаторов.

Как сообщал УНИАН, в Украине отмечают 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Известные украинцы с грустью вспоминают страшную катастрофу.