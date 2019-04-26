Сплоченные люди способны укротить любую беду - Зеленский о ликвидации аварии на ЧАЭС
Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС продемонстрировала, что сплоченные люди способны укротить любую беду.
Такое мнение победитель президентских выборов Владимир Зеленский высказал на своей странице в Facebook, в заметке по случаю 33-й годовщины аварии на ЧАЭС.
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Он считает, что трагедия на Чернобыльской АЭС научила украинцев нескольким вещам.
«Первое. Государство всегда должна откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была.
Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны укротить и остановить любую беду. Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем», - написал Зеленский.
Он добавил, что склоняет голову перед подвигом героев-ликвидаторов.
Как сообщал УНИАН, в Украине отмечают 33-ю годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Известные украинцы с грустью вспоминают страшную катастрофу.