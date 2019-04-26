Чехия о "паспортном указе" Путина: это нападение на украинский суверенитет

Чешские дипломаты заявили, что это решение России противоречит Минским соглашениям.

Министерство иностранных дел Чехии заявляет, что упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, подрывает шансы на урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины.

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Об этом говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

"Решение России упростить выдачу российских паспортов украинским гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской областях, - это еще один шаг, подрывающий шансы на мирное разрешение конфликта с Украиной", - говорится в сообщении.

"Это нападением на украинский суверенитет и противоречит Минским соглашениям", - заявили чешские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

В связи с этим решением президент Петр Порошенко призвал ЕС ужесточить санкции против России во время следующего пересмотра соответствующего режима в июне.