Виктор Янукович считает бюджет делом жены

Виктор Янукович-младший утверждает, что никогда не одалживает денег у отца – боится, что тот перестанет его уважать. Об этом сын лидера Партии регионов заявил в интервью Личному счету

«У отца деньги не одалживаю. С раннего возраста старался быть независимым. Для меня это принципиальный вопрос, - заявил Янукович-младший. - Скажем так, зная отца, уверен, что если бы я клянчил деньги, то никогда бы не заслужил его уважения. А для меня его мнение многое значит. С просьбой о займе могу обратиться к брату...», - добавил сын лидера ПР.

На вопрос о том, кто в быту распоряжается его финансами, Янукович-младший отреагировал так: «А кто может ими распоряжаться, если живешь сам? Вот и кошку отдал близкому человеку. Ведь я постоянно в разъездах, а она стала скучать. Вообще же семейный бюджет — это прерогатива жены. Заниматься этими вопросами должна женщина. У нас дома было именно так. Считаю, что это правильно».