Ющенко после Черновецкого просит мерять 10 раз

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от массовых перевыборов в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что есть опасность продолжения инициации досрочных перевыборов: «мы все четко понимаем с кого нужно начать, но мы не все понимаем, когда нужно остановиться. Чтобы не случилась цепочка, которая будет касаться десятков обстоятельств».

Президент считает, что это может привести к нивелированию результатов волеизъявления граждан. «Мы его подменяем не законом, а политической целесообразностью. Сложилась политическая карта на той или иной территории не в угоду какой-то политической силе, нам нужно проводить переизбрание местной власти и мэра, потому что он не того цвета носит флаг, потому что он не читает устав той или иной политической силы. Убежден, что это желтая карта этому процессу», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что эта дорога может привести к политической нестабильности в том или другом регионе. Он подчеркнул, что нужно 10 раз отмерять, прежде чем принимать подобные решения.