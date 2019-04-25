Порошенко назвал историческим принятие закона о функционировании украинского языка как государственного

По словам Порошенко, украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации.

Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал историческим принятие Верховной Радой закона о функционировании украинского языка как государственного.

Об этом он написал в Facebook.

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«Принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины», - заявил он.

По словам Порошенко, украинский язык - это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. «И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам - за голоса «за», и всем украинцам за поддержку. Это - еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости», - подчеркнул действующий глава государства.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За данное решение проголосовали 278 народных депутатов Украины.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых откладывается на несколько лет.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины и награжденные государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.