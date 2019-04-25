Зачем Рада пытается «стерилизовать» президента

Законопроект «Самопомочи», зарегистрированный в Верховной Раде, который предусматривает существенное урезание полномочий президента Украины, не соответствует ни Конституции, ни Закону о президенте, принятому еще в далекие 90-е годы. То есть существуют определенные конституционные и законодательные нормы, и точка. Их никто не отменял.

Данный законопроект – это намерение превратить избранного президента Владимира Зеленского в английскую королеву, чтобы он царствовал, но не правил. Если этот законопроект будет принят, то президенту останутся лишь протоколы и некоторые полномочия по внешней политике.

Данный законопроект – это намерение превратить избранного президента Владимира Зеленского в английскую королеву, чтобы он царствовал, но не правил.

Если законопроект «Самопомочи» будет принят, это станет историческим прецедентом и курьезом, когда президента избрали на четыре дня, после чего функции главы государства свели к сугубо к церемониальным.

Среди прочего в данном законопроекте предлагается лишить президента права назначать состав СНБО, СБУ и других. Такую функцию у главы государства нельзя отбирать, поскольку все это – вопросы национальной безопасности и обороны. Такие полномочия и функции президента четко прописаны в действующей редакции Конституции Украины.

Да, в Украине существует некий дуализм власти, так было и при Порошенко – два правительства: одно – на Банковой, другое – на Грушевского. Этот дуализм власти нужно устранять. Однако данная попытка урезать полномочия президента, скорее, напоминает попытку политических банкротов подстраховаться на тот случай, если президент Зеленский проявит политическую волю в наказании чиновников, виновных в коррупционных действиях и нарушении законов. Собственно, эти люди хотят «стерилизовать» президента, который еще даже не принял присягу.

Так что все это является попыткой ревизии итогов президентских выборов в Украине. Однако, когда люди, чей совокупный рейтинг не превышает 4% (именно такой процент украинцев одобрительно относится к деятельности Верховной Рады), пытаются обнулить полномочия человека, которому отдали голоса три четверти пришедших на выборы граждан Украины, ясно, что это – от лукавого.

К тому же, показательно, что с такой законодательной инициативой выступает партия «Садопомощь» – я не оговорился, именно так, потому что подала этот законопроект та часть партии, которая ориентирована на Андрея Садового.

Сложно сказать, что заставило их подыгрывать команде Петра Порошенко, учитывая, что команда Порошенко обнулила рейтинг и амбиции Садового, похоронив его под тоннами мусора Грибовической свалки. Но факт остается фактом.

Насколько эта попытка урезать полномочия Зеленского будет успешной? Это станет понятно по голосованию за «языковой закон». Итог этого голосования покажет, готова ли Верховная Рада идти на конфликт.

Если законопроект о сокращении полномочий президента будет принят в том виде, в котором его преподнесли депутаты от «Самопомочи», станет неизбежным внутриполитический кризис и, как минимум, попытка роспуска Верховной Рады.

Если законопроект о сокращении полномочий президента будет принят в том виде, в котором его преподнесли депутаты от «Самопомочи», станет неизбежным внутриполитический кризис и, как минимум, попытка роспуска Верховной Рады. Именно так следует действовать в сложившейся ситуации Владимиру Зеленскому – апеллировать к народу и ставить вопрос о роспуске Рады. А, учитывая, что к Зеленскому подтягиваются талантливые юристы, способные работать с судами, ему это вполне может удаться через комбинированный вариант – судебное решение плюс принудительный акт диалога депутатов с народом.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»