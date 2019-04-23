Меркель провела телефонный разговор с Зеленским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пригласила избранного президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который победил на выборах президента Украины.

Об этом сообщает Бюро прессы и информации федерального правительства со ссылкой на пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер.

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"Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня позвонила избранному президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому. Канцлер поздравила его с успехом на выборах", - отметил Деммер.

Сообщается, что стороны высоко оценили тесные отношения между двумя государствами. Канцлер подчеркнула, что Германия продолжит активно поддерживать Украину на пути реформ, а также суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Канцлер пригласила Зеленского в Германию. Также они договорились тесно контактировать.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель вслед за Трампом, Макроном и Трюдо поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся в воскресенье.