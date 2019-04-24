Верховная Рада уже рассмотрела более 2 тысяч поправок к законопроекту о языке

Остается рассмотреть еще около 70 поправок.

Верховная Рада уже рассмотрела более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Читайте такжеВ Раде поссорились из-за "мовы" и "языка" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, на данній момент уже рассмотрено 2 тысячи 10 поправок, а в общем их 2082.

Во время рассмотрения поправок в зале меньше сотни народных депутатов.

Ранее председатель Верховной Рады Андрей Парубий отмечал, что сегодня парламент будет рассматривать поправки к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного, затем пройдут консультации с фракциями и группами для согласования окончательного текста, который вынесут на голосование в четверг, 25 апреля.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада с 28 февраля рассматривает во втором чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д). К законопроекту подано более 2 тысяч поправок.