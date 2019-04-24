"Окажется во враждебной среде": эксперт рассказал о ближайших перспективах Зеленского

По мнению эксперта, в Украине маячит перспектива крупного перемещения оси политической жизни.

Анатолий Октисюк, политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse, рассказал, чего стоит ожидать от Владимира Зеленского на посту президента Украины и чего тому следует опасаться в первую очередь.

"Довольно скоро Владимиру Зеленскому придется столкнуться с кризисом легитимности. Потому что уж слишком высоки ожидания от его президентства, слишком высок запрос на перемены, которые Зеленский вряд ли сможет осуществить. И тогда этот "снежный ком" развернется против него. Уже в ближайшее время новый президент начнет довольно быстро терять поддержку украинцев, и многие начнут его критиковать. В первую очередь, Зеленского будет критиковать электорат Оппозиционного блока, который во втором туре проголосовал за него, а также его будут критиковать политические элиты. Зеленский окажется под шквалом огня. Его однозначно ждут трудные времена, когда и поддержка, и доверие общества начнут падать. Так что высокий результат Зеленского – это протест и референдум по недоверию к старым элитам", − полагает он. Об этом он рассказал в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, у Зеленского крайне невелик сейчас диапазон действий, которых он может совершать как президент Украины.

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"Сейчас вопрос – сможет ли Зеленский распустить Верховную Раду и не растерять свой рейтинг? На первых порах он окажется во враждебной по отношению к нему среде: он не сможет ничего сделать, его решения будут саботироваться. Поскольку сам Зеленский не разбирается в каких-то вещах, не знает пока, что как функционирует и работает, есть риск, что он может стать жертвой каких-нибудь кулуарных договоренностей разных групп интересов и влияний. Ведь сейчас начнется борьба за должности и давление различных олигархов за свои квоты. Начнется передел имущества. Поскольку империя Порошенко начнет разрушаться, и все зашевелятся: "Что делать? Куда бежать?", − утверждает Октисюк.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины.

Согласно данным на сайте ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.

Сейчас подсчитано 18 млн 491 тыс. 840 голосов избирателей.