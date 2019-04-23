Глава Одесской полиции уходит в отставку
23:59, 23 апреля 2019Политика
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Полицейский уверяет, что не видит себя в структуре.
Дмитрий Головин не объяснил причины такого решения / фото: Facebook Дмитрия Головина
Руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин решил уйти в отставку.
Об этом он заявил изданию "Думская".
"Сегодня моем увольнении - фейк, а завтра будет не фейком, потому что я не вижу себя сейчас в этой структуре", - сказал он в комментарии изданию.
Он не прокомментировал причины своей отставки.
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Головин в правоохранительных органах с 1996 года и имеет звание генерала полиции третьего ранга.
Ранее одесские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что Дмитрий Головин подал рапорт об увольнении по собственному желанию.
Местный журналист Ярослав Берендаков сообщил, что новым начальником Одесской полиции станет начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
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