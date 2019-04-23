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Глава Одесской полиции уходит в отставку

23:59, 23 апреля 2019
Политика
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Дмитрий Головин не объяснил причины такого решения / фото: Facebook Дмитрия Головина

Об этом он заявил изданию "Думская".

"Сегодня моем увольнении - фейк, а завтра будет не фейком, потому что я не вижу себя сейчас в этой структуре", - сказал он в комментарии изданию.

Он не прокомментировал причины своей отставки. 

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Головин в правоохранительных органах с 1996 года и имеет звание генерала полиции третьего ранга.

Ранее одесские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что Дмитрий Головин подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Местный журналист Ярослав Берендаков сообщил, что новым начальником Одесской полиции станет начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех. 

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Теги: #Одесса#полицияпогода в Одессе