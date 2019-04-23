Глава Одесской полиции уходит в отставку

Полицейский уверяет, что не видит себя в структуре.

Руководитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин решил уйти в отставку.

Об этом он заявил изданию "Думская".

"Сегодня моем увольнении - фейк, а завтра будет не фейком, потому что я не вижу себя сейчас в этой структуре", - сказал он в комментарии изданию.

Он не прокомментировал причины своей отставки.

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Головин в правоохранительных органах с 1996 года и имеет звание генерала полиции третьего ранга.

Ранее одесские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщили, что Дмитрий Головин подал рапорт об увольнении по собственному желанию.

Местный журналист Ярослав Берендаков сообщил, что новым начальником Одесской полиции станет начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.