Реванш через год: политтехнолог объяснил, что имел в виду Порошенко

Президент считает, что Зеленский не досидит до конца своего срока, заявил эксперт.

Петр Порошенко заявил о намерении через год вернуться на Банковую. Это может случиться в результате импичмента нового президента Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии Главреду заявил политтехнолог Тарас Березовец, близкий к Петру Порошенко.

"Победа Владимира Зеленского напоминает победу Дональда Трампа, который не надеялся выиграть. И выяснилось, что у него нет ни команды, ни плана. Хорошо, что у республиканской партии долгая скамейка запасных, и они помогли президенту США. И американская система выдержала. А у нас нет серьезной партийной системы, и, тем более, нет партии Владимира Зеленского", - объяснил он.

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Политтехнолог считает, что говоря о возвращении на Банковую через год, Петр Порошенко имел ввиду, что у Зеленского будут серьезные кадровые проблемы.

"Нехватка кадров, неумение удержать страну в тяжелом положении с большой вероятностью приведут к серьезному кризису, в первую очередь к кризису доверия. И столкнется с этим новый президент фактически сразу после инаугурации. Он начнет стремительно терять поддержку", - рассказал Березовец.

Он добавил, что ситуация будет усугубляться неудачной попыткой роспуска парламента.

"Это еще больше обвалит рейтинг. И на момент парламентских выборов может так случится, что рейтинг партии "Слуга народа" будет находится в границах 10 процентов. Невозможность сформировать стойкую коалицию, проблемы с правительством приведут к серьезному кризису", - отметил эксперт.

По его мнению, тогда ситуация может разрешиться с помощью импичмента президента.

"Сейчас настал удачный момент, и все поддерживают принятие закона об импичменте президента, в том числе Юлия Тимошенко и регионалы. Ведь никто не знает, что успеет сделать новоизбранный президент и не выплывут ли в его биографии интересные факты, которые пока остались без внимания? И думаю, что именно это Петр Порошенко и имел в виду, говоря о своем скором возвращении", - резюмировал он.