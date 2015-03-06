США дали Украине на укрепление системы безопасности $120 миллионов
18:09, 06 марта 2015Политика
3018 0
США предоставили Украине на укрепление системы безопасности 120 млн долларов и рассматривают дополнительные запросы.
США заявляют, что у них есть "дополнительные деньги" / flickr.com/photos/jeepersmedia
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен сегодня на брифинге в Киеве.
«Если говорить о системе безопасности, то США уже предоставили где-то 120 млн долларов США помощи на укрепление безопасности в Украине», - отметил он.
Читайте такжеСША готовы помогать Украине в реализации новых проектов в ядерной энергетике
«Мы рассматриваем дополнительные запросы, у нас есть дополнительные деньги», - добавил Блинкен.
Также, по его словам, этот вопрос сейчас рассматривает Конгресс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter