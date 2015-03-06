США дали Украине на укрепление системы безопасности $120 миллионов

18:09, 06 марта 2015
Политика
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США предоставили Украине на укрепление системы безопасности 120 млн долларов и рассматривают дополнительные запросы.

flickr.com/photos/jeepersmedia

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен сегодня на брифинге в Киеве.

«Если говорить о системе безопасности, то США уже предоставили где-то 120 млн долларов США помощи на укрепление безопасности в Украине», - отметил он.

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«Мы рассматриваем дополнительные запросы, у нас есть дополнительные деньги», - добавил Блинкен.

Также, по его словам, этот вопрос сейчас рассматривает Конгресс.

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