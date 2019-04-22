Суд приостановил переименование бывшей УПЦ МП

Мероприятия направлены исключительно на сохранение имеющегося положения до завершения рассмотрения дела по существу, подчеркнули в суде.

Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Киевской митрополии бывшей УПЦ МП об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия бывшей УПЦ МП должна внести изменения в свое названия.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении иска по делу об отмене приказа Министерства культуры Украины, согласно которому Киевская митрополия Украинской православной церкви и ряд религиозных организаций должны внести изменения в свое официального названия и подать соответствующие изменения в свой устав на регистрацию до 26 апреля 2019 года. Судом было удовлетворено заявление Киевской митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца. Кроме того, по мнению суда, реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершение в его исполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица" , - говорится в сообщении.

Суд отмечает, что принятие мер обеспечения иска не вызывает фактического разрешения спора, поскольку они направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу.

Следует отметить, что судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

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Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла изменения в закон «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (является частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в государстве, которое законом признано осуществляющим военную агрессию против Украины и/или которое временно оккупировало часть территории Украины.

Закон поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, бывшая УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено только одно ограничение: церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в военных частях.

9 марта Окружной админсуд Киева открыл производство по делу по иску Киевской митрополии бывшей УПЦ МП к Министерству культуры об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм закона "О свободе совести и религиозных организациях ".

Также истец просит признать противоправными действия министерства по размещению на его сайте и в газете "Урядовий кур'єр" перечень религиозных организаций, которые должны внести изменения в свои уставы и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Бывшая УПЦ МП подпадает под нормы закона и должна изменить название с указанием своей принадлежности к России.

31 марта министр культуры Евгений Нищук в комментарии УНИАН заявил, что Минкульт, несмотря на иск, поданный к нему бывшей УПЦ МП, выполнит норму закона о ее переименовании и «примерно через месяц» может изменить в реестре название этой религиозной организации в случае ее отказа сделать это самостоятельно.