Леди Зе: кто такая Елена Зеленская и что известно о предстоящей первой леди Украины

УНИАН собрал факты о самой молодой первой леди Украины - Елене Зеленской.

Кандидат в президенты, победитель первого тура выборов в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский одержал победу на выборах в президенты Украины по данным экзитпол и подсчету более 98% электронных протоколов. Набрав больше 70% голосов, Зеленский оставил далеко позади своего конкурента, нынешнего президента страны Петра Порошенко.

В ожидании окончания подсчета голосов и официального объявления итогов УНИАН предлагает узнать побольше о супруге Владимира - Елене Зеленской, которой вскоре предстоит приступить к исполнению обязанностей первой леди Украины.

Елена Зеленская: кто будет первой леди

Жена Владимира Зеленского - Елена - станет самой молодой первой леди Украины, а сам Владимир - самым молодым президентом страны. Супруги – ровесники, им обоим 41 год.

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Девичья фамилия Елены – Кияшко, она, как и Владимир, родилась в Кривом Роге. С будущим супругом Елена училась в одной школе, но в параллельных классах. Познакомились Елена и Владимир, когда девушка была уже студенткой университета, он долго добивался ее расположения, фактически увел от ее тогдашнего парня. В свою очередь, Елене пришлось ждать предложения руки и сердца целых 8 лет.

Поженились Елена и Владимир в 2003 году, в 2008 году они стали родителями – у них родилась дочь Александра, а 21 января 2013 года Елена подарила мужу сына, которого назвали Кириллом.

Елена училась на архитектора, но не работала ни дня по специальности – она помогала мужу придумывать миниатюры для КВН, затем являлась автором cтудии Квартал 95.

Зеленская – крайне не публичная личность. До начала избирательной кампании, Елена появлялась лишь на редких фото мужа в Instagram и на видео из зала Квартала и Лиги Смеха. И сам Владимир бережно оберегал ее от внимания СМИ.

Крестная мама Елены – артистка студии Квартал 95 Елена Кравец. Дело в том, что Зеленская не была крещеной. А для того, чтобы покрестить детей, родители тоже должны быть крещеными. Поэтому, когда пришло время крестить дочь, Елена попросила свою подругу стать ее крестной.

Судя по электронной декларации Зеленского, Елена владеет двумя квартирами, автомобилем Mercedes-Benz Матис и дорогими украшениями – люксовыми часами Piaget, Bovet, Breguet и бриллиантовым украшением от Graff.

Елена Зеленская признавалась, что изначально агрессивно отреагировала на новость о выдвижении мужа на пост президента Украины. Вскоре она и вовсе приняла решение поддержать мужа, все чаще появляясь в его предвыборном штабе и на публике.

"Я была откровенно, агрессивно против начала этого проекта. Потому что это очень тяжелый проект - даже не проект, другое направление в жизни. Но меня, наверное, пытались беречь. И самые ранние планы, когда все это обсуждалось с коллегами, близкими соратниками - не могу сказать, что от меня это скрывали, но оберегали меня от лишней информации, чтобы я раньше времени не нервничала", - говорила она в эфире телеканала ICTV.

В одном из своих интервью Владимир Зеленский говорил, что его образ - то, как он одевается и выглядит, - заслуга его супруги:

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"Нет времени, чтобы следить за модой. У меня гардеробом жена занимается. Обычно она присматривает мне вещь, я быстро приезжаю в магазин, если подходит, покупаю. Поэтому я, как правило, даже не знаю, какой марки пиджак или свитер ношу".

Стиль самой Зеленской после начала предвыборной кампании ее мужа активно разбирают "на цитаты" в украинских СМИ, сравнивая ее не только с предыдущей первой леди Мариной Порошенко, но и с зарубежной "коллегой" - Меланией Трамп. Так, в день голосования Елена появилась на избирательном участке в брючном костюме мятного цвета и с распущенными волосами, зачесанными назад. А уже на объявлении предварительных итогов экзитпола сменила образ, встав за спину мужа в элегантном белоснежном блейзере и брюках.

По признанию Елены, она пока не знает, чем будет заниматься в роли первой леди государства, но хотела бы быть подальше от политики. Также она заметила, что будет готова редактировать президентские речи мужа.

"Честно, я бы хотела отсутствовать (на посту первой леди – ред.). Как получится. Будем думать, говорить. Возможно, здесь есть обязанности, которые невозможно на кого-то переложить", - отметила она.