В Минобороны Польши скептически оценили вероятность ввода миротворцев ООН на Донбасс

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом министр сказал сегодня в эфире польского телеканала TVN24.

"Я считаю, что это достаточно малоправдоподобно, потому что трудно себе представить на нынешнем этапе согласие России на что-то такое по многим причинам", - сказал он.

Политик напомнил, что миротворцы ООН могут быть отправлены только с учетом согласия всех членов Совета безопасности этой организации, в которую входит также Россия.

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Одновременно Семоняк положительно оценил такую инициативу Украины.

"Если Украина говорит, что мы хотим, чтобы наши силы и силы сепаратистов разделили миротворческие силы, например, ООН, то, как по мне, это очень честное предложение и честное ожидание", - сказал он.

Министр обороны также подчеркнул, что польская власть поддержала бы все инициативы, направленные на прекращение кровопролития на востоке Украины.