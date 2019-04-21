У Порошенко не вели переговоров с командой Зеленского по сохранению преемственности в рамках ТКГ в Минске

Председатель фракции БПП Артур Герасимов заверил, что будет сделано всё, чтобы «наш курс по всем ключевым направлениям сохранялся».

Представители кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко не вели переговоров с командой оппонента во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского по сохранению преемственности в рамках Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске в случае его победы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

На вопрос, велись ли переговоры с командой Зеленского по сохранению преемственности в переговорах в рамках ТКГ, Герасимов ответил: «Что касается следующих шагов - переговоров на эту тему не было, но мы сделаем всё, чтобы наш курс по всем ключевым направлениям сохранялся».

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«Минские договоренности ключевые и их надо выполнять», - заявил он.

Герасимов напомнил, что Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод вооружение, вывод незаконных вооруженных формирований и перекрытие неконтролируемого участка государственной границы с Россией.

Также он напомнил, что благодаря Минским договоренностям были введены и ежегодно продолжаются санкции против РФ.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отводе всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.