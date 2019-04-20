"Сейчас у них шансов нет": военный эксперт оценил угрозу широкомасштабного вторжения РФ

Впрочем, по словам эксперта, политическая истерия в России и в дальнейшем будет полыхать в милитаристском угаре.

Президент России Владимир Путин упустил свой шанс начать полномасштабную войну с Украиной в ближайшее время.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Обозреватель». По его словам, принятые Государственной думой РФ законопроекты свидетельствуют о провале осеннего призыва в вооруженных силах России.

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"Говорить, что "все, завтра пойдут в наступление" — нельзя. Это военная угроза, она постоянна, она постепенно будет нарастать. И нам надо готовиться к противостоянию. Но войны в ближайшее время не будет", — подчеркнул он.

"Они свое окно Овертона упустили в 2014 году. Вот тогда, если бы у них были силы и возможности, им надо было идти на Киев, на Львов... И возможно, у них был бы шанс. Возможно. На сегодня шансов нет", — заверил Жданов.

Впрочем, по его словам, политическая истерия в России и в дальнейшем будет полыхать в милитаристском угаре.

"Во-первых, это особенности имперской политики РФ. И во-вторых, это понимание того, что у Украины появился реальный шанс перейти на сторону Запада", — пояснил эксперт.

По мнению Жданова, призыв Александра Турчинова признать Генштаб РФ террористической организацией ничего не даст.

"Дело в том, что генеральный штаб – официальная структура государства Россия. Единственное, что нам надо сделать – признать Россию стороной конфликта, который происходит на нашей территории. Вот это наш шанс для дальнейшего решения кризиса на востоке и в Крыму", – резюмировал он.