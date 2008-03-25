Шаповал заявляет, что Конституционный Суд ведет себя неприлично

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Владимир ШАПОВАЛ считает обидным то, что Конституционный Суд Украины сегодня занимает “позицию страуса”. Об этом он сказал в интервью газете “Голос Украины” (№57 (4307) от 25.03. 2008 года.

По его словам, вопрос о регистрации депутатов Киевсовета “давно был бы снят, если бы приняли соответствующее судебное решение”. Он отметил, что когда работал в Конституционном Суде, то “мы не затягивали с принятием решений, никто из судей не шел в отпуск или на больничный, когда рассматривались резонансные дела”. “А нынче такая позиция: есть проблема - в отпуск или что-то другое, может рассосется” - отметил В.ШАПОВАЛ. Он считает, что если есть “резонансное дело и общественное ожидание - закройте его, примите любое решение”. “Готов утверждать: нынешний состав КС ни разу не успел к общественной востребованности”, - отметил председатель ЦИК.

В.ШАПОВАЛ считает, что “это не только безответственное, но и неприличное поведение”. По его словам, “если острая общественно-политическая тема, которая находится в сфере компетенции КС, открыта, то это вызывает тревогу у общества, у политикума”. Он отметил, что единственный способ ее закрыть - “проявить профессиональность и общественную ответственность(если они есть) и принять решение”.