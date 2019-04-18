"Другие артисты не выдерживают лжи": жена Зеленского прокомментировала "черную" кампанию против мужа
03:25, 18 апреля 2019Политика
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Она отметила, что другие артисты не выдерживают лжи и начинают поддерживать Владимира Зеленского.
Зеленский готовится к дебатам, которые состоятся в пятницу / скриншот
Жена Владимир Зеленского Елена выразила свое отношение к «черной» кампании против ее мужа с обвинением в наркомании.
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В интервью изданию «Апостроф» она отметила, что другие артисты не выдерживают лжи и начинают поддерживать Владимира Зеленского.
«Мы не обращаемся к певцам, артистам, которые знают нас много лет, с просьбой поддержать нас. Но случается такое, что они сами уже не выдерживают этой лжи. Они говорят правду и это приятно. В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать, но родители с улыбкой к этому относятся, так что переживать не о чем. Они воспринимают это как очередную грязь, вот и все», – пояснила Елена Зеленская.
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