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"Другие артисты не выдерживают лжи": жена Зеленского прокомментировала "черную" кампанию против мужа

03:25, 18 апреля 2019
Политика
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Зеленский готовится к дебатам, которые состоятся в пятницу / скриншот

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В интервью изданию «Апостроф» она отметила, что другие артисты не выдерживают лжи и начинают поддерживать Владимира Зеленского.

«Мы не обращаемся к певцам, артистам, которые знают нас много лет, с просьбой поддержать нас. Но случается такое, что они сами уже не выдерживают этой лжи. Они говорят правду и это приятно. В этой ситуации жалко родителей, которые начинают переживать, но родители с улыбкой к этому относятся, так что переживать не о чем. Они воспринимают это как очередную грязь, вот и все», – пояснила Елена Зеленская.

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский