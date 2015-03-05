Le Figaro: Меркель рассказала, что санкции будут продолжать действовать

Жан-Жак Мевель в своей статье, которая называется «Меркель рассказала, что санкции будут продолжать действовать», опубликованной во французской газете Le Figaro, сообщает о том, что меры наказания, принятые в отношении России, пока не будут отменены. Европейские лидеры и президент Обама, похоже, приняли решение по этому вопросу во вторник вечером, связав отмену санкций с эффективным контролем над границей с Россией, который должна осуществлять Украина. Но вряд ли такой сценарий возможен в ближайшее время, несмотря на Минское соглашение.

Это Ангела Меркель одной фразой в Брюсселе открыла тайну, которую до этого момента хорошо берегли: «Существует связь между действующими санкциями и выполнением минских договоренностей, до того момента, пока Украина не получит полный доступ к границе с Россией», – сказала канцлер, сообщив об их разговоре с Бараком Обамой. В общем санкции, введенные в отношении России год назад, не будут отменены до тех пор, пока повстанцы в Донецкой и Луганской областях, а также российские войска не перестанут свободно передвигаться с оружием и другим багажом из одной страны в другую.

Восстановление «полного контроля» со стороны украинского правительства над российско-украинской границей в хронологическом порядке предусмотрено 9-м пунктом Минского договора, подписанного 12 февраля Владимиром Путиным, Петром Порошенко, Ангелой Меркель и Франсуа Олландом. Вслед за канцлером ее пресс-секретарь Штеффен Зайберт объяснил сказанное ей в Брюсселе: «территориальная целостность Украины будет считаться восстановленной только тогда, когда украинские пограничники будут контролировать границу с Россией».

Киев по-прежнему далек от этого. Через четыре недели после заключения договора в Минске 1-й пункт – «немедленное и полное прекращение огня» – с трудом выполняется. Во время телефонной конференции во вторник вечером западные лидеры снова угрожали Кремлю «жесткой реакцией» в случае серьезных нарушений перемирия со стороны повстанцев. Что значит, что решение о дополнительных санкциях, вероятно, экономических, может быть принято европейцами уже в конце этого месяца. Кроме президента США и канцлера Германии в обсуждении участвовали Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци и глава Европейского Совета Дональд Туск.

Украинская армия сообщала в прошедшие дни о концентрации войск противника в районе Мариуполя, стратегического порта на Азовском море и последнего большого города на востоке Украины, находящегося под контролем украинских сил. Около 12 тыс. российских солдат помогают пророссийским сепаратистам в Украине, утверждает генерал Бен Ходжес, командующий американскими войсками в Европе.

Пострадавшим от санкций экспортерам технологий, нефтяным компаниям, банкирам и европейским фермерам придется терпеливо решать свои проблемы. Объем экспорта из ЕС в Россию за год сократился на 15% – около 20 млрд. евро – из-за прямого и косвенного влияния двусторонних экономических санкций, по неофициальным оценкам.

Обострение ситуации, которое произошло после того, как европейская сторона отменила саммит ЕС-России в марте 2014 г., вскоре привело, после аннексии Россией Крыма, к введению индивидуальных санкций, замораживанию активов и запрету на выдачу виз. Санкции по-прежнему действуют в отношении 132 человек и 28 «организаций», в том числе это касается представителей Думы и службы безопасности России.

В июле 2014 г., после крушения самолета Малазийских авиалиний (298 погибших), ЕС начал вводить ограничения для российских компаний и государственных органов (нефть), в связи с чем им стало сложнее получать финансирование в Европе и экспортировать технологии. Также было введено эмбарго на продажу оружия и оборудования «двойного назначения» для использования в гражданских и / или военных целях.