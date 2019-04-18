"Погасить напряжение в ОРДЛО": блогер с Донбасса назвала истинную причину разговоров о паспортах РФ

Она напомнила, что разговоры о "выдаче паспортов" населению ОРДЛО ведутся уже не первый год – и начинаются на пике социальной напряженности на оккупированных территориях.

Россия резко сократила выплаты населению оккупированной части Донбасса и перестала поставлять туда "гуманитарную помощь".

Разговоры о выдаче российских паспортов людям, которые проживают в ОРДЛО, призванные погасить социальное недовольство. Об этом рассказала в своем блоге на сайте «Обозреватель» известная писательница из Луганской области Елена Степова.

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"Сейчас социальная напряженность на оккупированных территориях обусловлена не только нежеланием РФ признавать "молодые республики", но и куда более прозаическими моментами. Россия резко уменьшила выплаты населению оккупированных территорий, начала выделять на них меньше денег и прекратила поставки "гуманитарки". И если раньше гуманитарки было столько, что ею кормили собак и кошек – сейчас ее нет вообще. И это вызывает недовольство у людей, которые привыкли требовать: "Дай! Дай! Дай!" – отметила писательница.

Одновременно Степова напомнила, что разговоры о "выдаче паспортов" населению ОРДЛО ведутся уже не первый год – и начинаются на пике социальной напряженности на оккупированных территориях.

"Только-только социальное напряжение от того, что "Россия нас бросила, Россия нас обманула" достигает критической точки – "народу Донбасса" обещают или включить оккупированные территории в состав России, или дать всем желающим российское гражданство. Им включают телевизор, где с экрана какой-нибудь Жириновский или Зюганов что-то там заявляют, им показывают митинги, где россияне якобы требуют от своей власти помочь "братскому народу" "Л/ДНР". Но дальше обещаний дело до сих пор не шло", – подчеркнула Степова.