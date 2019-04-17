В МинВОТ предупредили жителей ОРДЛО о последствиях в случае получения гражданства РФ

Любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, может автоматически потерять украинское, отметили в МинВОТ.

В случае получения российских паспортов жителями ОРДЛО они автоматически потеряют украинское гражданство.

Об этом в комментарии изданию «Обозреватель» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак, отметив, что списки этих людей будут публиковаться официальными ведомствами РФ.

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"Мы можем протестировать, а можем официально заявить, что в соответствии с нашим законодательством, наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ все равно станут известными, потому должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически теряет украинское", – сказал чиновник.

По мнению заместителя министра, Россия действительно может пойти на такой шаг, ведь российские паспорта имеют и жители непризнанных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В случае с ОРДЛО все также идет к такому же сценарию.

"Я думаю, что этот шаг может быть сделан для того, чтобы сказать, что там есть наши граждане, и мы их будем защищать. Возможно, это вариант эвакуации "своих", потому что если завтра будут заходить миротворцы, мы должны понимать, что значительное количество населения, которое там проживает, уедет в Россию, опасаясь преследования за те преступления, которые были совершены. И чтобы они имели хоть какой-то официальный статус, им выдадут эти паспорта", – говорит он.

Не исключает Гримчак и того варианта, что выдача российских паспортов может послужить основанием для будущего ввода войск РФ на оккупированную территорию.

"Не исключен вариант, что они скажут, что там живут их граждане, они их будут защищать и заведут туда свои войска открыто. Такой вариант также возможен. Российская армия до сих пор находится в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии", – заявил чиновник, добавив, что так РФ попытается "повторить ситуацию, которая уже неоднократно была отработана российскими властями".