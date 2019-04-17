Матиос заявил, что не убегал из Украины

Информацию об отбытии с территории Украины Матиос назвал пропагандой российских СМИ.

Заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что не покидал территорию Украины, убегая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сообщил на совместном брифинге с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком в Киеве.

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«Я не двойник, не тройник и даже не клон "беглеца" Анатолия Матиоса, о чем уже несколько дней подряд говорят все пропагандистские российские СМИ, что военный прокурор отбыл за территорию Украины, «убегая». Мы сбежали для работы. Работа сегодня продемонстрирована, и эта совместная работа на государство вместе со Службой безопасностью», - заявил Матиос.

«Я не убегал из Украины», - добавил главный военный прокурор.

Он сказал, что «государство и честь офицера - превыше всего», и что выполняет свои обязанности ради мира в Украине, поэтому не стоит пытаться искать его след за рубежом.

«Подскажу нашим российским соседям, что моих пальцев... точно не найдут ни в Израиле, ни в Швейцарии, ни в Австрии, ни в Испании, даже в Ливии у фельдмаршала Халифы Хафтара», - подчеркнул Матиос.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля ряд средств массовой информации распространили информацию, что главный военный прокурор Матиос покинул территорию Украины.