СМИ сообщили, что Матиос покинул территорию Украины - ГПУ сейчас это выясняет

УНИАН обратился с запросом в Генпрокуратуру о предоставлении информации, покинул ли военный прокурор территорию Украины, и, если он находится за границей, намерен ли возвращаться.

Ряд украинских СМИ сообщили, что заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины.

Об этом СМИ сообщают со ссылкой на Facebook-страницу журналиста Василия Крутчака.

Журналист утверждает, что Матиос уехал из страны из-за якобы конфликта с действующим главой государства Петром Порошенко.

Читайте также"Матиос грузит лично": Луценко сообщил о передаче в суд 1100 томов дела так называемых «вертолетных налоговиков»

УНИАН пытался выяснить, соответствует ли эта информация действительности, у самого главного военного прокурора, но по имеющимся номерам телефона Матиос не отвечал, и на сообщения в мессенджере на момент публикации не отреагировал.

В Военной прокуратуре Центрального региона не предоставили УНИАН никакой информации относительно того, покинул ли Матиос территорию Украины, или он находится на своем рабочем месте.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры УНИАН отметили, что для того, чтобы уточнить эту информацию, необходимо направить им информационный запрос: «Мне надо этот вопрос уточнить, я должен от вас предоставить запрос, то есть присылайте соответствующий запрос», - заявил собеседник.

УНИАН обратился с запросом в ГПУ о предоставлении информации, покинул ли Матиос территорию Украины, и, если он находится за границей, намерен ли возвращаться.