СМИ сообщили, что Матиос покинул территорию Украины - ГПУ сейчас это выясняет
Ряд украинских СМИ сообщили, что заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины.
Об этом СМИ сообщают со ссылкой на Facebook-страницу журналиста Василия Крутчака.
Журналист утверждает, что Матиос уехал из страны из-за якобы конфликта с действующим главой государства Петром Порошенко.
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УНИАН пытался выяснить, соответствует ли эта информация действительности, у самого главного военного прокурора, но по имеющимся номерам телефона Матиос не отвечал, и на сообщения в мессенджере на момент публикации не отреагировал.
В Военной прокуратуре Центрального региона не предоставили УНИАН никакой информации относительно того, покинул ли Матиос территорию Украины, или он находится на своем рабочем месте.
В пресс-службе Генеральной прокуратуры УНИАН отметили, что для того, чтобы уточнить эту информацию, необходимо направить им информационный запрос: «Мне надо этот вопрос уточнить, я должен от вас предоставить запрос, то есть присылайте соответствующий запрос», - заявил собеседник.
УНИАН обратился с запросом в ГПУ о предоставлении информации, покинул ли Матиос территорию Украины, и, если он находится за границей, намерен ли возвращаться.