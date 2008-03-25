Почему Тимошенко не полетела в Крым с Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не полетела сегодня в Крым для участия в заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, поскольку проводит активную подготовку к завтрашнему расширенному заседанию Кабинета министров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА. Она отметила, что на заседании Кабмина Ю.ТИМОШЕНКО выступит с докладом о результатах работы правительства за первые 100 дней. «Работы очень много и Юлия Владимировна готовит доклад, - подчеркнула М.СОРОКА.

Как сообщал УНИАН, завтра состоится расширенное заседание Кабинета министров, посвященное результатам работы Кабмина в первые 100 дней. На заседание правительство намерено пригласить парламентскую оппозицию. Как отмечала Ю.ТИМОШЕНКО, «будет открытое заседание правительства, на которое мы пригласим и представителей парламентской оппозиции, и представителей парламентской коалиции, пригласим общественность. Правительство будет отчитываться за 100 дней и будет отвечать на открытые и, если будут, жесткие вопросы».