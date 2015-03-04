Могерини призвала Кремль освободить Савченко

По словам Могерини, жизнь Савченко находится в опасности из-за столь длительной голодовки. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Савченко голодает уже 82 дня... Я присоединяюсь ко всем, кто призывает российские власти срочно освободить Савченко по гуманитарным соображениям", - говорится в сообщении Могерини, которое приводит агентство Франс Пресс.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

15 декабря Савченко объявила голодовку.

В конце января этого года российские следователи сообщили Савченко об открытии в отношении нее нового уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

25 февраля Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о продлении ареста Савченко до 13 мая.