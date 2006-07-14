Есть ли шанс вернуть СПУ в демократическую коалицию

Фракция "Наша Украина" еще не определялась относительно целесообразности убеждать фракцию СПУ вернуться в демократическую коалицию.

Об этом УНИАН сказала руководитель информационного департамента блока “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ.

Комментируя слова депутата от фракции «Наша Украина» Николая КАТЕРИНЧУКА о том, что фракция "Наша Украина" намерена убедить фракцию СПУ вернуться в коалицию с «Нашей Украиной» и Блоком Юлии Тимошенко, Т.МОКРИДИ отметила, что его слова могут рассматриваться лишь как некая идея, для которой есть основания.

В то же время она отметила, что это нельзя называть позицией фракции, поскольку этот вопрос не обсуждался ни на политсовете блока, ни на фракции.

Как сообщили сегодня некоторые СМИ, Н.КАТЕРЕНЧУК заявил, что “Наша Украина” намерена до 17 июля, до которого еще действует коалиция БЮТ-НУ-СПУ (после окончания 10 дней от заявления СПУ о выходе из коалиции), провести переговоры о восстановлении коалиции.

"До 17 числа действует коалиция демократических сил. Я думаю, что мы еще должны поискать портфели, чтобы вернуться к этому формату коалиции", - сказал он. "Будем искать среди тех социалистов, которых вынудили принять решение о входе в коалицию с регионами и коммунистами", – добавил Н.КАТЕРИНЧУК.