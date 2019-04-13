Заседание суда по рассмотрению дела Савченко-Рубана состоится 15 апреля

Уже пятый по счету суд попытается рассмотреть это дело.

Заседание Броварского горрайонного суда по рассмотрению дела по обвинению народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана состоится в понедельник, 15 апреля.

Об этом один из адвокатов Валентин Рыбин сообщил в Facebook.

Согласно его информации, сегодня судьи назначили заседание по делу на 15.00.

Савченко заявила отвод коллегии судей, и после этого они удалились в комнату для совещаний.

Посовещавшись, судьи объявили перерыв в заседании до 9.00 15 апреля.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

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22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и взятие её под стражу. Савченко и Рубан находятся под арестом.

В августе 2018 года досудебное расследование по уголовному производству против Рубана и Савченко завершено.

Дело Савченко и Рубана сначала передали на рассмотрение в Славянский горрайонный суд Донецкой области, затем в Черниговский районный суд, Соломенский районный суд Киева, Дарницкий районный суд Киева.

12 апреля Киевский апелляционный суд направил дело в Броварской горрайонный суд Киевской области.