"Они просто есть": эксперт объяснил разницу между выборами в Украине и России

По мнению эксперта, выборы с непредвиденным результатом и сменой главы государства в ходе публичного волеизъявления людей представляют большую опасность для Кремля.

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский заявил, что украинские выборы отличаются от российских тем, что они просто есть.

Об этом он заявил во время чата на "Главред".

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"Вот чем отличаются живой человек и труп? Труп не ходит, не говорит, не ест, не размножается, а живой человек – ходит, ест, говорит, способен размножаться. В этом и разница", – объясняет Радзиховский.

По его словам, Кремлю неприятен сам факт, что в стране рядом с Россией происходят выборы.

"Выборы, то есть действия с непредвиденным результатом и сменой главы государства в ходе публичного волеизъявления людей, для Кремля являются единственным неприятным и опасным фактором. А больше ни с какой стороны Украина для России опасности не представляет", – отмечает Радзиховский.

Как сообщал УНИАН, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.