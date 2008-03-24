Чьи дела видны насквозь: Ющенко или Тимошенко? (опрос)

Подавляющее большинство украинских экспертов считают, что Секретариат Президента непрозрачно принимает решения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинских экспертов, проведенного Институтом глобальных стратегий (ИГЛС) и обнародованные на пресс-конференции в УНИАН заместителем директора ИГЛС Ульяной КИРИЕНКО.

Уровень прозрачности оценивался по пятибалльной системе. Наибольший уровень прозрачности эксперты отметили у Кабинета Министров и Президента, соответственно 2,95 и 2,8 балла. Дальше по уровню прозрачности эксперты поставили премьер-министра и Совет национальной безопасности и обороны с показателями 2,65 и 2,5. Завершает рейтинг Секретариат Президента, у которого 1,72 балла.

По словам У.КИРИЕНКО, низкий уровень прозрачности принятия решений Секретариатом Президента по сравнению с главой государства свидетельствует о том, что СП работает в пределах своих функций сопровождения деятельности Президента, тогда как публичную миссию выполняет сам глава государства. При этом, по ее словам, достаточно высокий показатель прозрачности принятия решений Кабинетом Министров и главой правительства свидетельствует о том, что они являются активными публичными игроками.

Опрос был проведен ИЛГС с 15 по 23 марта 2008 года. Всего были опрошены 20 экспертов – политологи, социологи, экономисты, редакторы СМИ. Метод опроса – анонимное анкетирование.