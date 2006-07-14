Дело Калашникова стало уголовным

Прокуратурой Печерского района города Киева сегодня было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов ЗАО „ММЦ-СТБ” Владимира НОВОСАДА и Маргариты СЫТНИК во время съемок возле здания Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 12 июля группа депутатов от Партии регионов, среди которых был Олег КАЛАШНИКОВ, силой отобрала кассету у съемочной группы СТБ. Журналисты были избиты.