Яценюк рассказал, чего ожидать от нынешнего Киевского форума безопасности

12-й Киевский Безопасностный Форум, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", состоится 11-12 апреля.

"Никто не способен остановить путь Украины в ЕС и НАТО. А тот, кто попытается, получит отпор", - отметил в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк 10 апреля накануне открытия Киевского Форума.

12-й Киевский форум безопасности, который ежегодно организуется Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", состоится 11-12 апреля.

Арсений Яценюк подчеркнул, что на Форум приезжают сотни гостей: "Среди них – высокие чиновники, лучшие мировые эксперты по международным отношениям, конфликтологии и безопасности".

Киевский Форум будет проходить между первым и вторым туром выборов Президента. Поэтому, по словам Арсения Яценюка, среди главных вопросов дискуссий будут - какой может стать внешняя политика Украины: "Как будем защищать государство от российского врага? Как будем строить отношения с союзниками?".

"Мой ответ - прост. Мы защитили нашу независимость и нашу свободу. Мы вступим в Европейский Союз и НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

"Никто не способен остановить этот путь. А тот, кто попытается, получит отпор. Потому стратегический выбор украинцев. Это – суть наших ценностей. Это то, как будет двигаться история", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Название Форума - "Неутомимая волна. Стратегический выбор Украины и Запада", напомнил он.

"Посвящаем его всем украинцам и украинкам, которые защищают нашу свободу. Посвящаем его нашим верным друзьям. Прежде всего – Сенатору Джону Маккейну, который верил в Украину", - подчеркнул он.

"Смотрите наш Форум. Следите за ним. Киев будет говорить с миром", - написал Арсений Яценюк.

Нынешний Киевский Форум соберет рекордное количество участников – более 1000. Среди них - высокие представители украинского государства и государственного руководства, дипломатии и экспертного сообщества из более чем 20 стран мира.

Киевский Форум основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. С тех пор Форум ежегодно становится площадкой для дискуссий на высоком международном уровне по актуальным вопросам национальной безопасности, вопросам безопасности Черноморского региона, Европы и мира.