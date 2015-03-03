Вопросом отмены неприкосновенности некоторых депутатов займется ГПУ – Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал в комментарии журналистам.

“Генеральная прокуратура намерена внести в ВР представление о снятии депутатской неприкосновенности. На кого конкретно - узнаем исключительно от должностных лиц Генпрокуратуры”, - сказал Луценко.

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По его словам, это может произойти в ближайшее время.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что считает, что народные депутаты, которые не проголосуют за отмену неприкосновенности, должны будут объяснить свой поступок людям, на Майдане.