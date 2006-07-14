Возможны ли досрочные президентские выборы

Советник Президента Украины Николай ПОЛУДЁННЫЙ заявляет об отсутствии оснований для досрочных президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

По словам Н.ПОЛУДЁННОГО, досрочные выборы Президента могут проходить лишь в случае, когда Президент по тем или другим причинам не может исполнять свои обязанности. Таких оснований, по словам советника главы государства, на данный момент не существует, и не будет существовать и в дальнейшем.

Как известно, представители Партии регионов заявляли, что в случае решения Президента распустить Верховную Раду и провести досрочные парламентские выборы необходимо будет проводить и досрочные президентские выборы.