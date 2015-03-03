Чорновол посоветовала Бойко написать явку с повинной

Об этом она заявила с парламентской трибуны, реагируя на выступление экс-регионала.

"За время президентства Януковича господин Бойко руководил "Нафтогазом Украины". Этот "Нафтогаз" тогда отпустил на несколько миллиардов гривен газа предприятиям Курченко, которые за этот газ не рассчитались", - сказала она.

"Этот же "Нафтогаз" под руководством людей господина Бойко отпустил газ предприятиям Фирташа, в частности "Стиролу", на несколько миллиардов гривен. И эти предприятия также не рассчитались", - добавила Татьяна Чорновол.

"Поэтому я рекомендую Бойко и Бакулину написать явку с повинной, сесть в тюрьму. Суд примет решение о преступлениях перед государством Украина, применит конфискацию имущества и таким образом будет наполнен Государственный бюджет Украины", - обратилась к Юрию Бойко представитель "Народного фронта".

"Только после того, как вы таким образом поможете правительству Украины наполнить бюджет, поможете народу Украины, только тогда вы будете иметь право давать с этой трибуны какие-то рекомендации", - резюмировала Татьяна Чорновол.