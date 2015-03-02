Порошенко, Меркель и Олланд просят Путина немедленно освободить Савченко - телефонный разговор

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом речь шла во время телефонного разговора в "нормандском формате" в понедельник поздно вечером.

Президент Украины также подчеркнул необходимость освобождения всех заложников, которые незаконно находятся на территории Донецкой, Луганской областей и в России.

Собеседники поддержали украинское предложение разместить наблюдателей ОБСЕ на всех точках нарушения режима прекращения огня, в частности начать с 10 населенных пунктов: Счастье, Попасная, Станица Луганская, Крымское, Авдеевка, Волноваха, Гранитное, Луганское, Широкино, район Донецкого аэропорта.

Стороны подчеркнули необходимость обеспечения безопасности и надлежащего режима работы инспекторов ОБСЕ, включая безппрепятственные проверки в местах дислокации отведенной техники.

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Собеседники также договорились о необходимости публикации ежедневного отчета ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня, который будет направляться всем МИД стран Нормандского формата.

Среди других вопросов собеседники обсудили проблему доставки украинской и международной гуманитарной помощи на Донбасс и участия в ее распределении Международного Комитета Красного Креста, а также энергетические вопросы.

Собеседники договорились о проведении в пятницу консультации на уровне заместителей министров иностранных дел, где также будет обсуждаться вопрос миротворцев.