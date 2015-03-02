Гройсман закрыл заседание Рады. Продолжат завтра в 12.00



Как передает корреспондент УНИАН, парламент решил, что завтрашнее заседание начнется в 12. За данное решение проголосовали 244 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что до 12.00 будет возможность завтра провести заседания комитетов и в случае необходимости Согласительного совета.