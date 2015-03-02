Гройсман закрыл заседание Рады. Продолжат завтра в 12.00
22:07, 02 марта 2015Политика
751 0
Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто.
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, парламент решил, что завтрашнее заседание начнется в 12. За данное решение проголосовали 244 из 270 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Читайте такжеРада с пятой попытки приняла законопроект об урезании пенсий
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что до 12.00 будет возможность завтра провести заседания комитетов и в случае необходимости Согласительного совета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter