Гончаренко: Я не понимаю, почему меня отпустили

Об этом он перед отлетом в Киев рассказал Радио Свобода.

"Я не могу комментировать мотивы искривленного сознания, искривленную логику. Я не понимаю, почему меня задержали. Я не понимаю, почему меня отпустили. Единственное, что я понимаю - почему отменили суд. Они, видимо, как-то проспались и поняли: а что они будут в суде говорить? Что-то же сказать на суде было нужно!", - заявил Гончаренко.

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Он рассказал, что во время акции был одет в футболку с портретом Бориса Немцова и надписью на украинском языке «Герои не умирают».

"Я успел пройти буквально пару кварталов - от памятника Героям Плевны до скульптур Кирилла и Мефодия. (...) После этого ко мне подошли четверо полицейских и попросили следовать за ними. Они провели меня к автозаку. Я представился, сказал, кто я, показал дипломатический паспорт. Они сказали, что все это для них никчемные бумажки. Сначала они меня засунули в эту авто-клетку, потом вытащили, потом меня избили, потом повели в отделение полиции «Китай-город», где продержали пять часов. Я попросил вызвать врача, но они этого не сделали. Я много раз просил вызвать адвоката, представителя посольства Украины, однако адвоката они ко мне так и не допустили, а представителя посольства допустили только через 5 часов, хотя он 4 часа стоял под дверью отделения полиции. Когда он зашел, то спросил: «Почему вы меня не пускали?». Ему сказали: «Потому что у нас в этом отделении штаб по расследованию убийства Немцова». Какая-то полная ерунда!", - рассказал нардеп.