Гончаренко вернулся в Украину – российский адвокат
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, задержанный вчера в Москве во время траурного шествия, приуроченного памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, вернулся в Украину.
Об этом в Twitter написал российский адвокат Марк Фейгин.
«Гончаренко в Украине», - написал Фейгин.
Как сообщал УНИАН, народного депутата Украины от партии «Блок Петра Порошенко» Гончаренко 1 марта задержала российская полиция во время траурного шествия в центре Москвы, приуроченной памяти российского оппозиционера Немцова.
Гончаренко обвиняют в нарушении статьи 19.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение законного требования сотрудника полиции).
Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала, что Гончаренко был допрошен по делу о преступлениях в отношении гражданина РФ во время трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
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Вместе с тем советник руководителя МВД Антон Геращенко заявил, что в Одессе не было признано пострадавшим ни одного гражданина РФ или граждана любой другой страны.
Геращенко напомнил, что все 48 трагически погибших в тот день граждан были гражданами Украины. Все раненые в тот день также были гражданами Украины.
Сегодня, 2 марта, МВД РФ заявило об отсутствии претензий к Гончаренко.