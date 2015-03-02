После получения транша МВФ Порошенко готовит увольнения в НБУ и Кабмине - СМИ
Президент Петр Порошенко считает, что после получения транша МВФ, если должны быть кадровые решения, то они должны касаться не только НБУ, но и экономического блока Кабмина.
Такую позицию президента на заседании совета коалиции озвучили координатор коалиции Юрий Луценко и заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в коалиции.
По их словам, позиция президента заключается в том, что до получения первого транша кредита МВФ "резких движений делать нельзя".
"После получения транша кредита президент вынесет в Раду вопросы, связанные с ответственностью за ситуацию. Потому что здесь речь идет об утрате доверия. Но надо понимать, что речь идет не только об ответственности НБУ, но и экономического блока Кабмина и вот относительно них будут кадровые решения", - рассказал собеседник.
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Ранее 28 февраля президент Петр Порошенко выразил уверенность, что МВФ примет позитивное решение относительно расширения финансирования Украины, и первый транш поступит в Украину до конца марта.
Как известно, ранее премьер Арсений Яценюк высказался за увольнение председателя НБУ Валерии Гонтаревой. По информации источников УП, у него есть свои кандидатуры на председателя НБУ - Сергей Яременко или Анатолий Шаповалов.