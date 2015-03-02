После получения транша МВФ Порошенко готовит увольнения в НБУ и Кабмине - СМИ

Такую позицию президента на заседании совета коалиции озвучили координатор коалиции Юрий Луценко и заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в коалиции.

По их словам, позиция президента заключается в том, что до получения первого транша кредита МВФ "резких движений делать нельзя".

"После получения транша кредита президент вынесет в Раду вопросы, связанные с ответственностью за ситуацию. Потому что здесь речь идет об утрате доверия. Но надо понимать, что речь идет не только об ответственности НБУ, но и экономического блока Кабмина и вот относительно них будут кадровые решения", - рассказал собеседник.

Читайте такжеНацбанк опровергает информацию об отставке Гонтаревой

Ранее 28 февраля президент Петр Порошенко выразил уверенность, что МВФ примет позитивное решение относительно расширения финансирования Украины, и первый транш поступит в Украину до конца марта.

Как известно, ранее премьер Арсений Яценюк высказался за увольнение председателя НБУ Валерии Гонтаревой. По информации источников УП, у него есть свои кандидатуры на председателя НБУ - Сергей Яременко или Анатолий Шаповалов.