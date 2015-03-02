Президент присвоил Савченко звание Героя Украины

Глава государства подписал соответствующий указ. "Надежда является символом несокрушимости украинского духа и героизма, символом того, как надо защищать и любить Украину. Символом нашей победы", - заявил президент.

Читайте такжеАдвокат: Немецкие врачи дали Савченко срок до 8 марта - дальше смерть или инвалидность

Петр Порошенко отметил мужество и стойкость украинки, которая была взята в плен, преступным образом перевезена в РФ и длительное время испытывает психологическое давление и вынуждена голодать в знак протеста. Президент также отметил, что Надежда Савченко является символом того, как много зависит от одного человека. "Мы сделаем все возможное для того, чтобы вызволить вас из плена. Я очень надеюсь, что буду иметь возможность вручить вам Золотую Звезду Героя Украины", - сказал президент.

33-летняя украинская военная, депутат Верховной Рады и член парламентской делегации в ПАСЕ Надежда Савченко с июля 2014 года находится в тюрьме в России. В знак протеста Надежда Савченко голодает уже 80 дней.