Керри и Лавров встретятся 2 марта в Женеве
02:33, 27 февраля 2015Мир
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Государственный секретарь США Джон Керри проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
REUTERS
Об этом сообщила спикер Гослепа Джен Псаки, пишет Reuters.
Встреча состоится 2 марта, в понедельник, в Женеве.
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По словам Псаки, Керри намерен обсудить с Лавровым стуацию в Украине и Сирии.
Керри и Лавров намерены выступить в этом городе на 28-й сессии Совета ООН по правам человека.
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