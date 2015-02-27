Керри и Лавров встретятся 2 марта в Женеве

02:33, 27 февраля 2015
Мир
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Государственный секретарь США Джон Керри проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

REUTERS

Об этом сообщила спикер Гослепа Джен Псаки, пишет Reuters.

Встреча состоится 2 марта, в понедельник, в Женеве.

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По словам Псаки, Керри намерен обсудить с Лавровым стуацию в Украине и Сирии.

Керри и Лавров намерены выступить в этом городе на 28-й сессии Совета ООН по правам человека. 

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